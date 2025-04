Feedpress.me - Si scontrano uno scuolabus e un tir sulla A1: 30 bimbi coinvolti, un ferito grave

Paura questa mattina lungo l’autostrada A1, nel tratto compreso tra San Vittore del Lazio e Caianello, in provincia di Frosinone, dove si è verificato un violento scontro tra un autobus con a bordo 30 bambini in gita scolastica e un camion . Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi del 118 Ares, i vigili del fuoco e le unità della Polizia Stradale di Cassino e un elicottero. In base alle.