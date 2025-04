Lanazione.it - Si schianta contro il guardrail per evitare un’auto

Perugia, 9 aprile 2025 – Siilperche proveniva dal senso opposto. Incidente stradale oggi, 9 aprile, sulla Statale 3 al km 22. Lanciato l’allarme al 112 sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gaifana e i sanitari del 118. La conducente, dopo l’incidente, è rimasta incastrata nella vettura. Sono stati i vigili del fuoco a estrarla dall’auto e a consegnarla poi ai sanitari del 118 per le cure del caso. La donna è stata poi trasportata all’ospedale della Branca. Indagini delle forze dell’ordine in corso per stabilire la dinamica dell’incidente.