Si è tenuto a Penne il terzo incontro della Cia Abruzzo sulla sicurezza nei campi e il lavoro regolarizzato

terzo incontro per l'iniziativa “Agricoltura Sicura”, promossa dalla Cia Abruzzo e dall’Ispettorato nazionale del lavoro di Chieti-Pescara avvenuto nella sala polivalente a Penne. L’appuntamento rientra in una più ampia campagna di prevenzione e sensibilizzazione, rivolta in particolare agli. Ilpescara.it - Si è tenuto a Penne il terzo incontro della Cia Abruzzo sulla sicurezza nei campi e il lavoro regolarizzato Leggi su Ilpescara.it per l'iniziativa “Agricoltura Sicura”, promossa dalla Ciae dall’Ispettorato nazionale deldi Chieti-Pescara avvenuto nella sala polivalente a. L’appuntamento rientra in una più ampia campagna di prevenzione e sensibilizzazione, rivolta in particolare agli.

Come acquistare una casa a 1 euro a Penne: così si ripopola uno dei borghi più belli d’Italia - Il prezzo di un euro per le case abbandonate a Penne (Pescara) è solo simbolico: per alcune strutture, quelle ormai quasi inagibili, il prezzo può restare invariato mentre per altre, quelle in ... (fanpage.it)