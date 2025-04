Si chiama Un sogno il nuovo brano di Grime Spitterz

sogno”, il nuovo singolo di Grime Spitterz estratto da “BRIX EP” uscito lo scorso 14 marzo.Il nuovo singolo di Grime Spitterz, “Un sogno”, rappresenta una traccia che evoca la nostalgia della “golden era” della drum and bass dei primi duemila, con una chiara ispirazione liquid. Pur rimanendo fedele alle radici del passato, si arricchisce di un’attitudine fresca e moderna. La canzone si distingue per il suo storytelling intimo e profondo, supportato da un cantato che unisce l’eleganza del soul a una melodia coinvolgente. Il risultato è una traccia che trasporta l’ascoltatore in un viaggio emotivo e sensoriale, capace di mescolare passato e presente in un’unica esperienza musicale.Spiegano gli artisti a proposito del nuovo brano: “In studio l’energia era quella giusta. Laprimapagina.it - Si chiama “Un sogno” il nuovo brano di Grime Spitterz Leggi su Laprimapagina.it Dall’11 aprile 2025 sarà in rotazione radiofonica “UN”, ilsingolo diestratto da “BRIX EP” uscito lo scorso 14 marzo.Ilsingolo di, “Un”, rappresenta una traccia che evoca la nostalgia della “golden era” della drum and bass dei primi duemila, con una chiara ispirazione liquid. Pur rimanendo fedele alle radici del passato, si arricchisce di un’attitudine fresca e moderna. La canzone si distingue per il suo storytelling intimo e profondo, supportato da un cantato che unisce l’eleganza del soul a una melodia coinvolgente. Il risultato è una traccia che trasporta l’ascoltatore in un viaggio emotivo e sensoriale, capace di mescolare passato e presente in un’unica esperienza musicale.Spiegano gli artisti a proposito del: “In studio l’energia era quella giusta.

Roberto Benigni stasera torna in tv con Il Sogno, ma di cosa parla il suo nuovo spettacolo?. Milan, con Paratici si avvicina De Zerbi. Ma il sogno si chiama Guardiola. David Diop e la favola sulla migrazione: «La speranza si nutre di sogni». "Sogno di salire sul palco di Sanremo". L’IA irrompe nel Superenalotto: darà i numeri da giocare interpretando i sogni. I Pinguini Tattici Nucleari, il nuovo singolo Islanda parla di sogni spezzati e cadute. Ne parlano su altre fonti

Roberto Benigni stasera torna in tv con Il Sogno, ma di cosa parla il suo nuovo spettacolo? - «Si chiama Il Sogno», aveva spiegato Benigni ... non lo si può far morire. Nel mio nuovo progetto vorrei parlare di tutto questo». E poi, «la matrice profonda degli italiani è quella ... (elle.com)