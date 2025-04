Si alza il sipario sulla stagione lirica del Teatro Galli sul palcoscenico il dittico Cavalleria Rusticana e Pagliacci

stagione lirica del Teatro Galli si apre questo fine settimana con "Cavalleria Rusticana" di Pietro Mascagni in accoppiata a "Pagliacci" di Ruggero Leoncavallo, in programma venerdì 11 aprile (ore 20:00) e in replica domenica 13 aprile (ore 15:30). Un dittico ormai classico che vede. Riminitoday.it - Si alza il sipario sulla stagione lirica del Teatro Galli, sul palcoscenico il dittico "Cavalleria Rusticana" e "Pagliacci" Leggi su Riminitoday.it La nuovadelsi apre questo fine settimana con "" di Pietro Mascagni in accoppiata a "" di Ruggero Leoncavallo, in programma venerdì 11 aprile (ore 20:00) e in replica domenica 13 aprile (ore 15:30). Unormai classico che vede.

Si alza il sipario sulla stagione lirica del Teatro Galli, sul palcoscenico il dittico "Cavalleria Rusticana" e "Pagliacci". Trial/ In Val d’Aveto si alza il sipario sulla stagione 2025/2026. Teatro Cilea, si alza il sipario sull'Aida: il grande evento della stagione è sold out. Ad Altidona si alza il sipario sulla stagione teatrale. Si alza il sipario sulla stagione di danza 2024/25 del Centro S. Chiara. Riparte la stagione del galoppo. Aspettando la Corsa dell’Arno. Ne parlano su altre fonti

Trial/ In Val d’Aveto si alza il sipario sulla stagione 2025/2026 - Si alza il sipario sulla stagione di Trial 2025/2026. Sabato scorso il Trial Team Aveto si è riunito come di consueto per dare il benvenuto alla nuova stagione sportiva che sta per aprirsi. Al ristora ... (msn.com)

My Hero Academia: Vigilantes, chi è Koichi Haimawari e qual è il suo Quirk? - L'adattamento anime di My Hero Academia: Vigilantes è appena cominciato: ecco tutto ciò che devi sapere su Koichi Haimawari e sul suo Quirk! (anime.everyeye.it)

Italian Pro Tour: il golf che guarda al futuro - Si alza il sipario sulla ventesima edizione dell’Italian Pro Tour, il circuito di gare nazionali e internazionali organizzate dalla Federazione Italiana ... (cronacamilano.it)