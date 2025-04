Shomurodov rinnova con la Roma fino al 2027 | firma e ingaggio abbassato

C'è la Lazio all'orizzonte, una partita che non vale solo la supremazia in una città che vive per tale confronto, ma che ha un peso specifico enorme sulla corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. Accettato l'1-1 contro la Juventus, il derby va vinto senza se e senza ma, in calendario che deve vedere la Roma risolvere un tabù big match che si protrae da troppo tempo. Se da un lato c'è il futuro incerto da dirigente di Ranieri ad agitare le acque, una notizia che porta il buon umore a Trigoria è un Eldor Shomurodov che rinnova il suo contratto. Qualche indiscrezione era uscita già nelle settimane scorse, ma ora arriva la conferma de Il Tempo, con l'uzbeko che firma un nuovo accordo che lo legherà ai giallorossi fino al 2027. Un qualcosa di voluto fortemente dalla Roma e non solo, visto che Shomurodov ha accettato un abbassamento dell'ingaggio rispetto al quasi milione e mezzo che percepiva fino ad oggi.

