Latuafonte.com - Shaila Gatta amica, presunti messaggi su Lorenzo: “Non tiene un euro”

Leggi su Latuafonte.com

Spuntano alcuniche un’di, durante il Grande Fratello, avrebbe inviato controSpolverato. Ormai è noto a tutti i telespettatori che hanno seguito il reality show che tra gli Shailenzo la relazione è finita. A mettere la parola fine, in modo inaspettato, è stata l’ex Velina di Striscia la Notizia, dopo essere stata eliminata in semifinale. Durante la finale, in diretta TV,ha regalato un grande colpo di scena, lasciandoe riservandogli attacchi abbastanza forti. L’ex discusso gieffino è rimasto sconvolto da questo epilogo e i fan, che un tempo tifavano per la coppia, sono furiose di scoprire alcuni retroscena.dopo il GF:dell’controSpolveratoDopo il GF,non sta bene. Solo qualche giorno fa, condiviso una foto che ha dimostrato che sta anche perdendo diversi chili dopo l’esperienza vissuta nella Casa più spiata d’Italia.