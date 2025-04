Sfera Ebbasta e Angelina Lacour si sono lasciati o stanno ancora insieme?

Dopo mesi di indizi su una possibile crisi, il trapper e la sua dolce metà sono apparsi di nuovo insieme con il figlio Gabriel, facendo sperare in un riavvicinamento, anche se resta il dubbio che si tratti solo di rapporti civili per il bene del bambino

