Zon.it - Settimana Santa: gli appuntamenti. S.E. Monsignor Bellandi: “In questi tempi così drammatici, possa la luce pasquale irradiare le tenebre del mondo”

Leggi su Zon.it

Manca poco allaPasqua e l’Unità Pastorale del Centro Storico – un’esperienza di comunione e sinodalità che da tredici anni unisce le parrocchie del SS. Crocifisso, S. Matteo, S. Lucia e S. Agostino – si appresta, dunque, a celebrare il centro e culmine dell’anno liturgico. La realtà pastorale rappresenta non solo l’unificazione di luoghi di culto, ma la formazione di un’unica comunità di fedeli che, nei momenti forti, si riunisce attorno al medesimo altare, nelle celebrazioni presiedute dall’Arcivescovo. In segno di tale profonda unità, la Celebrazione del Triduosi svolgerà in forma comunitaria presso la Cattedrale. Tuttavia, l’Altare della Reposizione, nel Giovedì Santo, sarà allestito nella Chiesa di S. Agostino. Tale scelta che prevede una rotazione annuale tra le chiese dell’Unità Pastorale, risponde ad una duplice esigenza: la prima, di carattere teologico-liturgico, è che la custodia delle specie eucaristiche, consacrate durante la Messa in Coena Domini, avvenga in un unico altare della Reposizione, fino al Venerdì Santo, in piena coerenza con il significato del Triduo