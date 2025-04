Modenatoday.it - Settemila senzatetto in regione, molti interventi in campo "ma il problema resta in larga parte sommerso"

La strada come casa: sono oltrei senza dimora in Emilia-Romagna. C’è chi dorme su una panchina, chi sotto un portico, chi trova riparo in una stazione o in un vagone abbandonato. Più di quattromila le persone senza dimora stimate nei comuni dell’Emilia-Romagna con più di 50mila.