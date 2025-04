Ilfattoquotidiano.it - Serviano piccioni presi per strada al posto dell’anatra laccata: chiuso ristorante cinese a Madrid

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Non era il famoso piattoma tutt’altro. Le forze dell’ordine hannoundinel quale si servivanopere arrostiti, spacciandoli per anatra. Siamo nel quartiere di Usera e il locale si chiama Jin Su: l’irruzione risale allo scorso 25 marzo. Ne dà notizia il Daily Mail. Le immagini girate dagli agenti della Policia Municipal mostrano scenari scioccanti a cominciare dalla sporcizia e per arrivare a strisce di carne appese in uno stendibiancheria, ciotole con dentrocotti e sacchetti sporchi pieni di carne.Secondo quanto riportato dai media locali, nelsono stati trovati otto congelatori arrugginiti e malfunzionanti contenenti sacchetti di carne e pesce senza etichette né date di conservazione. La cucina era infestata da scarafaggi, disseminata di trappole per topi, e completamente priva di strumenti idonei a misurare la temperatura di conservazione degli alimenti.