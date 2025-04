Concordato preventivo biennale: le FAQ per contribuenti ISA e forfetari.

Scena muta maturità, Valditara a Mario Giordano: "Il rispetto delle regole deve valere per gli studenti come per i docenti".

Matrimonio in carcere: "Applicate le regole, rispetto per la bimba e per noi".

Serietà merito e regole Ma quali? Lettera.