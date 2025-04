Serie D Ugento-Martina | l' orario del derby pugliese

orario del match tra Ugento e Martina, valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie D, girone H, e in programma domenica 13 aprile allo stadio Comunale di UgentoIl calcio d'inizio dell'incontro Ugento-Martina è stato fissato alle ore 15:30. La formazione. Lecceprima.it - Serie D, Ugento-Martina: l'orario del derby pugliese Leggi su Lecceprima.it Èstato reso noto l'del match tra, valevole per la trentunesima giornata del campionato diD, girone H, e in programma domenica 13 aprile allo stadio Comunale diIl calcio d'inizio dell'incontroè stato fissato alle ore 15:30. La formazione.

