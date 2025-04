Serie C - La diretta di Pescara-Arezzo 0-0

Pescara e Arezzo. In Abruzzo si sono registrate 7 vittorie dei padroni di casa, 4 pareggi e due colpacci amaranto datati 2007 (2-1 in B con gol di Capelli e Croce) e 2009 (2-0 sul neutro di Vasto con gol di Matute e Turienzo)° - molti i doppi. Arezzonotizie.it - Serie C - La diretta di Pescara-Arezzo 0-0 Leggi su Arezzonotizie.it PREPARTITA° - sono 27 i precedenti totali tra. In Abruzzo si sono registrate 7 vittorie dei padroni di casa, 4 pareggi e due colpacci amaranto datati 2007 (2-1 in B con gol di Capelli e Croce) e 2009 (2-0 sul neutro di Vasto con gol di Matute e Turienzo)° - molti i doppi.

Serie C - La diretta di Pescara-Arezzo 0-0. Diretta Pescara-Arezzo: dove vedere la partita. Pineto-Pescara, la cronaca live della partita [DIRETTA]. Programmi Tv: Pescara-Arezzo, minuto per minuto con Diretta Calcio e a seguire Terzo Tempo Live. Serie C, il calendario della 35^ giornata su Sky: le partite e gli orari. Serie C NOW 2024/25 - Diretta Sky 35a Giornata: Palinsesto e Telecronisti. Ne parlano su altre fonti

Diretta Pescara Arezzo/ Streaming video tv: abruzzesi ospitano i toscani (Serie C, 9 aprile 2025) - Tutte le informazioni della diretta Pescara Arezzo, situazione delle squadre, probabili formazioni, come seguire la partita, quote e possibile esito finale ... (ilsussidiario.net)

Diretta Pescara-Arezzo: dove vedere la partita - Mercoledì 9 aprile alle ore 18 si gioca Pescara-Arezzo, gara valida per la 34a giornata di Serie C. Dove poter vedere la partita ... (abruzzonews.eu)

Serie C Pescara-Arezzo gara di recupero: formazioni ufficiali - PESCARA (4-3-3) Plizzari tra i pali; in difesa Pierozzi, Brosco, Crialese e Letizia; a centrocampo Valzania, Squizzato e Dagasso; davanti, Merola (ex) e Cangiano a supporto di Alberti. All. Silvio ... (rete8.it)