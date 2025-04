Serie A gli arbitri della 32esima giornata | il derby Lazio-Roma a Sozza

Sono stati designati gli arbitri della trentaduesima giornata di Serie A, tredicesimo turno del girone di ritorno che si apre venerdì con l'anticipo tra Udinese e Milan che sarà diretto da Sacchi. Sabato scendono in campo Inter e Juve rispettivamente contro Cagliari e Lecce: gare affidate a Di Bello e Zufferli. L'arbitro Simone Sozza designato per Lazio-Roma (LaPresse) – Calciomercato.it Domenica a pranzo, per lo scontro diretto per la zona Champions tra Atalanta e Bologna, è stato scelto Mariani, mentre per il derby della Capitale tra Lazio e Roma in serata il designatore Rocchi ha optato per Sozza. A chiudere il programma il monday night tra Napoli ed Empoli che sarà diretto da Fabbri.

