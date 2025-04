Serie A ecco Bernabè | è il colpo di una big le cifre

Serie A, il colpo svelato è quello che porta ad Adrian Bernabè.L’ex City e Barcellona, finito in Italia nel 2021 da giovanissimo, è uno dei gioielli in casa Parma e la stessa società dei Crociati è consapevole che alla fine di questa stagione, sarà mercato per lui.Ci sono diverse big sulle tracce del talento del Parma e, dopo l’infortunio che si è messo alle spalle, queste ultime sfide saranno occasione per lui di mettersi in mostra, con la possibilità di ottenere prima la salvezza col Parma e poi il grande salto in una big in Serie A. A rivelare la destinazione, tra le colonne dell’uscita oggi del quotidiano, è La Gazzetta dello Sport.Calciomercato: Bernabè ha stregato tutti, colpo in Serie ACome fa sapere la rosea, è il momento di Adrian Bernabè, oggetto del desiderio in Serie A. Rompipallone.it - Serie A, ecco Bernabè: è il colpo di una big, le cifre Leggi su Rompipallone.it Tra i protagonisti assoluti dell’ultima giornata inA, ilsvelato è quello che porta ad Adrian.L’ex City e Barcellona, finito in Italia nel 2021 da giovanissimo, è uno dei gioielli in casa Parma e la stessa società dei Crociati è consapevole che alla fine di questa stagione, sarà mercato per lui.Ci sono diverse big sulle tracce del talento del Parma e, dopo l’infortunio che si è messo alle spalle, queste ultime sfide saranno occasione per lui di mettersi in mostra, con la possibilità di ottenere prima la salvezza col Parma e poi il grande salto in una big inA. A rivelare la destinazione, tra le colonne dell’uscita oggi del quotidiano, è La Gazzetta dello Sport.Calciomercato:ha stregato tutti,inACome fa sapere la rosea, è il momento di Adrian, oggetto del desiderio inA.

Top e flop 31ª giornata Serie A: Vlahovic coerente, Musah scellerato, Ndoye e Bernabè attacco al potere - Trentunesima giornata del campionato di serie A 2024/25 con i nostri immancabili top e flop, con un pizzico di cattiveria e ironia i voti migliori e peggiori del turno di A ... (sport.virgilio.it)

Bernabé: «Me lo aspettavo così il primo gol in Serie A, in allenamento lo provo sempre; un punto importante per salvarci» - Le parole di Adrian Bernabé, centrocampista del Parma, dopo il pareggio ottenuto dai ducali in casa contro l’Inter Adrian Bernabé ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio ottenuto dal Parma co ... (msn.com)

Bernabé a Dazn: «Il primo gol in Serie A me l’aspettavo cosi! Oggi è un punto importante…» - Bernabé a Dazn: «Il primo gol in Serie A me l’aspettavo cosi! Oggi è un punto importante…» Le parole del centrocampista del Parma Terminata ora Parma Inter, gara di questa 31a giornata di Serie A. Ris ... (informazione.it)