Serie A | Bernabé in una big la svolta

Bernabé in una big, la svolta

A Parma lo spagnolo ha deciso di prendersi la scena. Contro l’Inter il primo gol inA ed ora è pronto al grande salto nel calcio che contaDise ne parla bene da tempo. Cresciuto nel settore giovanile di Barcellona e Manchester City, il classe 2001 era considerato uno degli astri nascenti del calcio spagnolo. Poi qualche infortunio di troppo non ha permesso al giocatore di fare la carriera che ci si aspettava. Ora, però, il campione olimpico vuole riprendersi gli interessi e il gol contro l’Inter, il primo inA, potrebbe rappresentare per lui un nuovo punto di partenza.A:in una big, la(Lapresse) – calciomercato.itCome riferito da La Gazzetta dello Sport, le qualità dinon sono assolutamente messe in discussione. Anzi, il calciatore continua ad essere seguito e monitorato da vicino da diverse big.