Calciomercato.it - Sergio Conceiçao: storia e filosofia del tecnico che ha dominato in Portogallo

Leggi su Calciomercato.it

Ladi, l’allenatore portoghese che con la sua grinta hain, fino ad arrivare in Italiadelche hain(Calciomercato.it)Immaginate un’ala che taglia il campo come un coltello nel burro o un allenatore che trasforma ogni partita in una battaglia epica. Questo è, un nome che rimbomba nei cuori degli amanti del calcio passionale.Da giocatore ha dato filo da torcere alle difese mezza Europa, daha scolpito la sua leggenda al Porto e ora, con il Milan, ha alzato al cielo la Supercoppa Italiana. La sua vita è un romanzo pieno di sogni, sudore e trofei conquistati soprattutto in. Riviviamo la sua, con una carriera che ha saputo regalare emozioni.