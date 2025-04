Sergio Bonelli Editore presenta TEX TRAPPER

Bonelli, e illustrata da Erio Nicolò, la nuova edizione di TEX. TRAPPER ci guida in un'appassionante avventura dedicata al Ranger. La storia ci mostra infatti i quattro pards spingersi nelle fredde foreste del Missouri in aiuto di alcuni TRAPPERs e del fedele amico Pat Mac Ryan. Il loro scopo è sgominare la rete criminale messa in piedi dalla Rocky Mountains Company di mister Jackson, avido mercante di pelli. I rangers dovranno però scontrarsi con i feroci indiani Snake di Piccolo Tuono, che rapiranno Tex e Tiger Jack costringendoli a una drammatica "corsa della freccia".Con l'illustrazione di copertina di Claudio Villa e l'introduzione di Luca Barbieri, il volume arriverà in libreria e fumetteria a partire dall'11 aprile.TEX. TRAPPERSoggetto e Sceneggiatura: Gianluigi BonelliDisegni: Erio NicolòCopertina: Claudio VillaFormato: 16×21 cm, b/nTipologia: brossuratoPagine: 400ISBN code: 979-12-5629-080-2Prezzo: 16 euro

