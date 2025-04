Sergio Bonelli Editore presenta TENEBROSA LIBRO SECONDO

SECONDO e ultimo capitolo della saga cult dei comics d’Oltralpe TENEBROSA. Un’avventura originale che riscrive i canoni del genere epico-cavalleresco, consegnandoci una trama fresca e inaspettata. Un cavaliere allo sbando, che sta faticosamente costruendo una versione migliore di se stesso, e una principessa con un oscuro potere, che è certamente in grado di salvarsi da sola. ma a quale prezzo?Con i disegni di Vincent Mallié e la sceneggiatura di Hubert, TENEBROSA si interroga sul peso del retaggio familiare e ci consegna, sotto le apparenze del racconto fantasy, un’intima riflessione sui mostri che ci portiamo dentro.Sotto le spoglie di una principessa, Islen è una creatura fuori dal normale, erede degli oscuri poteri di sua madre. Arzhur è un cavaliere in disgrazia, la cui spada non serve una nobile causa e senza possibilità di redenzione. Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta “TENEBROSA. LIBRO SECONDO” Leggi su Nerdpool.it Arriva in libreria dall’11 aprile ile ultimo capitolo della saga cult dei comics d’Oltralpe. Un’avventura originale che riscrive i canoni del genere epico-cavalleresco, consegnandoci una trama fresca e inaspettata. Un cavaliere allo sbando, che sta faticosamente costruendo una versione migliore di se stesso, e una principessa con un oscuro potere, che è certamente in grado di salvarsi da sola. ma a quale prezzo?Con i disegni di Vincent Mallié e la sceneggiatura di Hubert,si interroga sul peso del retaggio familiare e ci consegna, sotto le apparenze del racconto fantasy, un’intima riflessione sui mostri che ci portiamo dentro.Sotto le spoglie di una principessa, Islen è una creatura fuori dal normale, erede degli oscuri poteri di sua madre. Arzhur è un cavaliere in disgrazia, la cui spada non serve una nobile causa e senza possibilità di redenzione.

Boselli presenta Rick Master!. Sergio Bonelli Editore presenta: "Tex. Trapper". Avventura Magazine 2025 – Tex presenta: i grandi Eroi di G.L. Bonelli Hondo. Bonelliani a Lucca Collezionando. Boselli presenta Trecento!. Avventura Magazine 2025 – Tex presenta: i grandi Eroi di G.L. Bonelli Kociss. Ne parlano su altre fonti

Sergio Bonelli Editore presenta Tenebrosa. Libro secondo - In libreria e fumetteria dall’11 aprile il secondo e conclusivo volume del classico di successo dei Comics francesi. - Leggi tutto l'articolo e guarda le foto su FantasyMagazine.it ... (fantasymagazine.it)

Sergio Bonelli Editore presenta la nuova edizione di Dylan Dog e Batman. L'ombra del pipistrello - Dylan Dog, Groucho, Batman, Catwoman, Xabaras, Joker e chi più ne ha più ne metta. Torna dal 28 marzo, con una nuova edizione impreziosita dalla cover inedita di Carmine Di Giandomenico, Dylan Dog e ... (fantasymagazine.it)

I fumetti Sergio Bonelli Editore in uscita ad aprile 2025 - I fumetti Sergio Bonelli Editore in uscita ad aprile 2025, fra cui le numerose proposte da libreria legate a Tex, Dylan Dog e non solo. (msn.com)