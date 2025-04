Sport.quotidiano.net - Serata di Coppe: Piumazzo sfida Celtic Cavriago, finale Novese-Audax Casinalbo

intensa diper tre modenesi. Coppa Seconda. Per la fase regionale che assegna alla vincente il primo posto nei ripescaggi e quindi altissime chance di salire in Prima, tocca al(foto) nella semidelle ore 21,15 al campo ’Lari’ di Reggio contro il(in caso di parità al 90’ ci sono subito i rigori). I reggiani delsono un avversario di grande spessore, primi nel girone ’E’ con 5 punti sullo United Albinea. I ragazzi di Davide Orlandi, invece, in campionato si sono guadagnati un posto playoff nel girone ’F’ dove a 2 gare dalla fine sono quarti assieme alla Saliceta, mentre nel cammino di Coppa regionale hanno già fatto fuori United Albinea in casa eLibertas fuori. Chi vince troverà domenica in(ore 15,30 a Campogalliano) la vincente fra il Crevalcore (seconda a -3 dallo Juniornel girone ’G’) e i romagnoli dell’Accademia Marignanese, prima nel girone ’P’ riminese a +6 sul Superga: la gara si gioca alle 20 a Crevalcore, colche in caso diproprio con la Marignanese avrebbe un piede e mezzo in Prima.