Serata all’ospitale con il classico La grande abbuffata

La rassegna culturale di Blow Up in collaborazione con Slow Food Piceno, rende omaggio a Ugo Tognazzi. Domani, giovedì, alle ore 21.15, presso l’Ospitale, Casa delle Associazioni a Grottammare alta, ci sarà la proiezione del film "La" di Marco Ferreri in cui Ugo Tognazzi è super protagonista sia dal punto di vista attoriale che dal punto di vista culinario. Venerdì, invece, alle ore 20:00 presso la Locanda Zona Franca di San Benedetto sarà servito un menù ispirato a Ugo Tognazzi chef e selezionato per l’occasione da Antonio Attorre, critico enogastronomico e docente all’Università di Ancona. All’evento è prevista la collaborazione della cantina Vigne Cave. Info 0735.363538.