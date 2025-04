Sequestrato B&B a Napoli | lavori di ristrutturazione in un edificio storico senza autorizzazione

Sequestrato un B&B in via Salvator Rosa a Napoli: lavori di manutenzione in assenza di autorizzazione della Soprintendenza, trovandosi in un edificio storico. Leggi su Fanpage.it un B&B in via Salvator Rosa adi manutenzione in asdidella Soprintendenza, trovandosi in un

Sequestrato B&B a Napoli: lavori di ristrutturazione in un edificio storico senza autorizzazione - Sequestrato un B&B in via Salvator Rosa a Napoli: lavori di manutenzione in assenza di autorizzazione della Soprintendenza, trovandosi in un edificio ... (fanpage.it)

