Senza Veli sulla Lingua insieme contro la violenza

Senza Veli sulla Lingua, insieme contro la violenzaSerata speciale a Limbiate: risate e riflessioni per dire basta alla violenzaUn evento imperdibile per sostenere la causa delle donneIl 12 aprile, al Teatro Comunale di Limbiate (MB), torna una serata ricca di significato: "La Felicità è Senza Veli sulla Lingua" accende i riflettori sulla lotta contro la violenza di genere.L'associazione nazionale Senza Veli sulla Lingua propone un evento per raccogliere fondi a sostegno delle donne vittime di soprusi e discriminazioni.Dal 2013 una missione che non si ferma maiFondata nel 2013, l'associazione no-profit Senza Veli sulla Lingua persegue l'obiettivo di eliminare ogni barriera sociale e culturale che ostacola la libertà delle donne. Un impegno concreto e quotidiano accompagna il lavoro del team nel difendere i diritti umani.

Violenza contro le donne, l'associazione: "Nel 2024 gestiti 325 casi, il 20% in Toscana". Il sogno infranto delle donne. 'Il buon uso dei social', il convegno rivolto agli studenti delle superiori. Targa di riconoscimento al rhodense Alvin durante lo spettacolo "La Felicità è Senza Veli sulla Lingua". "Vi spiego cosa c'è dietro l'estradizione". Così la madre di Saman vuol essere assolta.

