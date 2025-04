Sentenza Turetta parla Elena Cecchettin | Il non riconoscimento della crudeltà segna un terribile precedente

Turetta non avrebbe voluto prolungare le sofferenze di Giulia Cecchettin, ma avrebbe inferto le numerose coltellate per "inesperienza", ovvero non avendo la capacità di colpire per causare una morte veloce. La Corte non ha riconosciuto neanche l'aggravante dello stalking, in quanto la vittima non avrebbe provato sensazioni di ansia costante dovute alle azioni di Turetta. Dura replica da parte di Elena Cecchettin

