Provate a contare fino a 75. Anzi, provate a mimare una coltellata e fate su e giù col coltello per 75 volte. Durante questi interminabili secondi, che diventano minuti, vi renderete conto che la vostra mente ha tutto il tempo di elaborare ciò che state facendo. Nello specifico, voi state solo mimando una serie di coltellate, ma provate a pensare a chi effettivamente si avventa su un altro essere umano con la precisa intenzione di ferirlo, di fargli male e coltellata dopo coltellata, vede il sangue sgorgare sul corpo della vittima, la sente urlare e dimenarsi nel tentativo di divincolarsi e questo, potrebbe avvenire già dopo la prima coltellata. Pensate alle restanti 74, pensate a quanta ferocia e a quanta crudeltà sono necessarie per continuare ad infierire su quel corpo. Anche perché quel corpo, appartiene ad una persona conosciuta, a qualcuno che ha fatto parte della vita dell'assassino.

Sentenza Turetta, i giovani assassini saranno pure inesperti ma questo non li rende meno crudeli. Ergastolo a Turetta per l'omicidio di Giulia. Il padre: abbiamo perso tutti. Filippo Turetta e gli indicatori 'spia' di una normalità solo apparente. Omicidio Giulia Cecchettin, indagini alle battute finali: Turetta verso la richiesta di rinvio a giudizio. Giulia e i verbali dell'omicidio: quell'orrore di cui possiamo fare a meno. Filippo Turetta condannato all'ergastolo, fra dieci anni potrà avere il primo permesso, a 48 anni la libertà condizionale: «Ora è un po' stordito».

