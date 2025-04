Ilfattoquotidiano.it - Sentenza Turetta, cos’è la ‘crudeltà’ in senso giuridico e perché sbaglia chi si indigna sui social

di Luciano Sesta* Su certe tristi vicende, dovrebbe essere sempre garantito il pudore e il rispetto delle vittime, sia di coloro che non ci sono più, sia dei loro familiari, amici e vicini. Nella misura in cui costringe a riaprire la ferita, quasi fosse un’ultima, dolorosa, coltellata, il dibattito sulle motivazioni dellaCecchettin è al limite di questo rispetto e di questo pudore.Ladella Corte di Assise, che com’è noto ha condannato Filippoall’ergastolo, non ha riconosciuto alcuna attenuante,è stato dichiarato lucido, perfettamente capace di intendere e di volere. Ed è proprio questa sua condizione ad aver determinato l’aggravante della premeditazione:ha agito non solo organizzando meticolosamente l’assassinio, ma per di più spinto da motivi abietti, che aggravano ulteriormente la sua colpevolezza.