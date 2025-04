Ilgiorno.it - Semilibertà per Alberto Stasi, da pg “parere parzialmente positivo”. Attesa per la decisione, il legale: “Vedremo”

Milano, 9 aprile 2025 –non si è presentato in udienza al Tribunale di Sorveglianza di Milano, che dovrà decidere sulla richiesta diper l'uomo in carcere a Bollate per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi a Garlasco. Sull'istanza, argomentata in aula da uno dei suoi legali, l'avvocato Glauco Gasperini, i giudici si sono riservati e la Procura generale ha espresso un"., condannato in via definitiva a 16 anni nel 2015, usufruisce già dell'autorizzazione che gli permette di uscire dal carcere di giorno per andare a lavorare. "Come da prassi il tribunale si è riservato, sapremo la- spiega Gasperini -. Lui non c'era per una questione di personale rispetto della camera di consiglio per un'udienza che ha delle finalità precise".