Sembra fatto apposta | corsa scudetto Inter-Napoli si accende la polemica

Inter e Napoli per il titolo: ultime affermazioni che fanno riflettere

Sette giornate alla fine del campionato, ancora 21 punti in palio, tutti i discorsi principali ancora aperti in classifica. A cominciare dalla corsa scudetto tra Inter e Napoli, con i nerazzurri davanti di tre lunghezze ma con i partenopei che non sono per niente intenzionati a mollare, anzi.

"Sembra fatto apposta": corsa scudetto Inter-Napoli, si accende la polemica – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

Lo scorso weekend ha lasciato tutto invariato rispetto a prima del fischio d'inizio, anche se le cose sono andate molto diversamente dal previsto. L'Inter ha frenato inaspettatamente a Parma, il Napoli aveva l'occasione di accorciare ma non è andato a sua volta oltre il pari a Bologna.

