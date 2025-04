Sella Cento sfida Nardò di Mecacci per evitare i playout

Sella Cento, quello con Matteo Mecacci, da quattro mesi al timone della pericolante Nardò. Proprio lui, il tecnico toscano arrivato nel 2019 all'indomani della retrocessione e tra i protagonisti di un ciclo d'oro concluso l'anno scorso e con la perla del secondo posto con finale di Coppa Italia nel 2023, ora è tra gli ostacoli che la Sella troverà sulla sua strada nel tentativo di evitare i playout. "Sono qui dalla metà di dicembre – racconta Mecacci –, ho trovato una situazione un po' depressa con una vittoria nelle ultime sette giornate, tra le quali proprio quella di Cento all'andata al supplementare. La società voleva fare mercato per risollevarci, ma proprio mentre stavamo trovando un buon assetto, l'infortunio di Woodson a Cividale ha complicato tutto.

