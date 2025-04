Liberoquotidiano.it - Sei caccia e due portaerei: Usa, dove può esplodere tutto

In queste settimane tutti stanno seguendo le mosse dell'amministrazione guidata da Donald Trump per mettere fine ai due conflitti in corso tra Russia e Ucraina e tra Israele e Hamas. Sta invece passando più sottotraccia la tela che gli Stati Uniti stanno tessendo per indurre l'Iran ad abbandonare le sue velleità nucleari. Questo, in realtà, è un fronte di primaria importanza per la politica estera, e non solo per quella a stelle e strisce: l'Iran è il “grande Satana” (per fare il verso agli ayatollah) del terrorismo mondiale e di quello in Medio Oriente in particolare, dato che finanzia e arma dai primi anni Ottanta tutti i gruppi attivi nella regione e anche oltre. Senza contare che Teheran con l'atomica sarebbe una minaccia non solo per Israele, ma anche per l'Europa. Più di vent'anni fa George W.