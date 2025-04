Segundo Castillo fa uno stop al volo favoloso in smoking rosa | ormai è un idolo di calcio e stile

Segundo Castillo fa uno stop al volo favoloso in smoking rosa durante una partita di Copa Libertadores: l'allenatore del Barcelona SC ormai è un idolo di calcio e stile. Leggi su Fanpage.it fa unoalfaso indurante una partita di Copa Libertadores: l'allenatore del Barcelona SCè undi

Segundo Castillo fa uno stop al volo favoloso in smoking rosa: ormai è un idolo di calcio e stile. Coppa Libertadores, il look di Segundo Castillo del Barcelona Sporting Club. Segundo Castillo, l'allenatore in smoking diventato virale sui social. Calcio. Massimo Rastelli è il nuovo allenatore della SPAL. Barcelona S.C, l'allenatore di Caicedo stupisce ancora: stop al volo in smoking - VIDEO. Ne parlano su altre fonti

Segundo Castillo fa uno stop al volo favoloso in smoking rosa: ormai è un idolo di calcio e stile - Segundo Castillo fa uno stop al volo favoloso in smoking rosa durante una partita di Copa Libertadores: l'allenatore del Barcelona SC ormai è un idolo ... (fanpage.it)

Segundo Castillo virale: l'allenatore del Barcelona va in panchina in smoking in Copa Liberatdores - Segundo Castillo si è preso la scena. Nella partita contro il Corinthians, valida per la terza fase di Copa Libertadores, l’allenatore del Barcelona SC, squadra ecuadoregna, si è presentato in ... (msn.com)

Segundo Castillo, il look elegante in Copa Libertadores: ecco come si è vestito il tecnico che ha battuto il Corinthians - come ha fatto appunto Segundo Castillo. In tanti si sono chiesti il motivo per il quale l’allenatore del Barcellona Sporting Club ha deciso di vestirsi così. In realtà c’è chi fa notare ... (msn.com)