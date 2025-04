Lanazione.it - “Seguivo il navigatore”. E finisce con la bici in autostrada

Prato, 9 aprile 2025 – Segue le indicazioni deldel proprio cellulare e si ritrova con lacletta tra le auto che sfrecciano in. È successo in A11, la Firenze Mare, all’altezza di Prato venerdì 4 aprile, intorno alle 18. La notizia è stata resa nota solo oggi. Protagonista un giovane di origini extracomunitarie, che è stato poi messo in salvo dalla polizia intervenuta dopo le segnalazioni di alcuni automobilisti al numero unico di emergenza europeo 112. Sul posto è arrivata una pattuglia della polizia stradale di Montecatini che seguendo le indicazioni del centro operativo di Firenze ha raggiunto il luogo della segnalazione e con la tecnica del ‘safety car’ ha immediatamente provveduto a rallentare il traffico così da salvaguardare la sicurezza di tutti gli utenti della strada.