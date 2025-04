Segreti di famiglia replica puntata 9 aprile in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 9 aprile – con la soap turca Segreti di famiglia (Yargi). Nella puntata odierna per Yekta viene disposta la custodia cautelare su richiesta del procuratore Pars, accolta dal giudice Neva. Yekta si trova molto male in carcere, non riesce ad ambientarsi né a rassegnarsi. Ecco il Video per rivedere l'episodio 75 in replica streaming.

