Seconda Categoria | Le Torri Castelplanio allunga sul Cupramontana nel girone C

Seconda Categoria con possibile svolta nel girone C dove la capolista Le Torri rischia grosso ma alla fine guadagna un punto sul Cupramontana, che ora insegue a 4 punti con 3 partite da giocare. La squadra di Castelplanio perdeva 3-1 in casa, ma con due gol nel recupero pareggia 3-3 e allunga di un punto sul Cupramontana che negli stessi minuti finali invece crolla di schianto e perde 4-2. Nel girone D perde la capolista Loreto, ma l’Agugliano Polverigi non ne approfitta 1-1 in casa. Pareggia il Borgo Molino ma non basta: retrocessione matematica al primo anno nella Categoria. girone C. Avis Arcevia-Senigallia Calcio 1-1; Corinaldo-Aurora Jesi 2-0; Le Torri Castelplanio-Chiaravalle 3-3; Monsano-Rosora Angeli 0-0; Monte Porzio-Borgo Molino 0-0; Monte Roberto-Cupramontana 4-2; Serrana-Terre del Lacrima 1-1; Trecastelli-Olimpia Ostra Vetere 0-0. Ilrestodelcarlino.it - Seconda Categoria: Le Torri Castelplanio allunga sul Cupramontana nel girone C Leggi su Ilrestodelcarlino.it Giornata da brividi incon possibile svolta nelC dove la capolista Lerischia grosso ma alla fine guadagna un punto sul, che ora insegue a 4 punti con 3 partite da giocare. La squadra diperdeva 3-1 in casa, ma con due gol nel recupero pareggia 3-3 edi un punto sulche negli stessi minuti finali invece crolla di schianto e perde 4-2. NelD perde la capolista Loreto, ma l’Agugliano Polverigi non ne approfitta 1-1 in casa. Pareggia il Borgo Molino ma non basta: retrocessione matematica al primo anno nellaC. Avis Arcevia-Senigallia Calcio 1-1; Corinaldo-Aurora Jesi 2-0; Le-Chiaravalle 3-3; Monsano-Rosora Angeli 0-0; Monte Porzio-Borgo Molino 0-0; Monte Roberto-4-2; Serrana-Terre del Lacrima 1-1; Trecastelli-Olimpia Ostra Vetere 0-0.

