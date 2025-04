Se sbaglio voglio essere calmo

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-09 15:44:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto:Circa due anni fa, La serie A ha preso una decisione Rivoluzionario: Elimina le restrizioni alla territorialità per le designazioni arbitrali. Il cambiamento è stato rilasciato con stile, con Daniele Doveriresidente a Roma, arbitrando un incontro tra Hellas Verona e Roma. A quel tempo, l’arbitro dichiarò in “Sky”: “È un passo avanti Dal punto di vista culturale per l’intero movimento calcistico. Penso che questo Riconoscerei il merito e la professionalità degli arbitri, che non possonomisurati con il luogo di residenza. ” È una decisione che viene anche valutata in Spagna. Tuttavia, dopo una stagione e mezzo applicando i nuovi regolamenti, Le prime voci critiche sono già in aumento.