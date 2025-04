Scuola Valditara fa dietrofront sulla maturità | ammessi all’esame anche con una insufficienza

Scuola, Valditara: "Portiamo il modello Caivano a Scampia" - Il governo ‘esporta’ il ‘modello Caivano’ anche a Scampia. Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a margine della sua visita a un istituto scolastico del famoso ... (informazione.it)

Scuola, Valditara: 12 milioni in più a Napoli per contrastare la dispersione sul modello Caivano - Uno stanziamento di 12 milioni di euro aggiuntivi per le scuole di Napoli e dell'area metropolitana per finanziare progetti finalizzati a contrastare la dispersione scolastica. Lo annuncia il ... (ilmessaggero.it)

Valditara a Scampia, progetto scuola per Napoli - «Studiare qui non è sempre facile, ma grazie ai laboratori e al supporto dei docenti riusciamo a costruire un futuro solido», hanno raccontato. Uno dei momenti più significativi della visita ... (informazione.it)