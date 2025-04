Scuola Pacifico Anief | Sindacati accelerano firma per rinnovo contratti

rinnovo dei contratti, i Sindacati vanno ad accelerare .L'articolo Scuola, Pacifico (Anief): “Sindacati accelerano firma per rinnovo contratti” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) – Con le elezioni per le rsu, la rappresentanza sindacale unitaria, i lavoratori del pubblico impiego, nel comparto istruzione e ricerca, dal 14 al 16 aprile “potranno esprimere la loro fiducia oppure la loro critica e potranno dare maggiore peso alle organizzazioni sindacali. A livello didei, ivanno ad accelerare .L'articolo): “per” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Scuola, Pacifico (Anief): "Sindacati accelerano firma per rinnovo contratti". Contratto scuola: la trattativa riparte in salita. Intervista a Marcello Pacifico (ANIEF): «Ci sono altri fondi gia’ disponibili per gli aumenti di stipendio». SCUOLA - Buoni pasto giornalieri da 13 euro ad insegnanti e personale Ata, Anief chiede al Governo le risorse per il rinnovo del contratto: domani incontro Aran-sindacati proprio sul Ccnl 2022-24. Pacifico (Anief): "Buoni pasto da 12-13 euro per docenti e ATA, una battaglia sindacale fondamentale. Chi lavora a scuola non vale meno". Scuola, Pacifico (Anief): "Presentare candidature a Rsu, si misurerà rappresentatività sindacato". SCUOLA – Nuovo incontro online promosso dal sindacato Anief, “Idonei concorso: prospettive, azioni, stato dell'arte. A colloquio con Marcello Pacifico”. Ne parlano su altre fonti

Scuola, Pacifico (Anief): "Sindacati accelerano firma per rinnovo contratti" - Lo ha detto il presidente nazionale Anief - Associazione nazionale insegnanti e formatori, partecipando all’incontro ‘Le radici del futuro. Confronto sulle nuove indicazioni nazionali per la scuola’, ... (msn.com)

Anief, 'donne nella scuola malpagate e a rischio burnout' - Quasi un milione di donne che lavorano nella scuola italiana, ma con pochissime possibilità di carriera, con problemi nella mobilità, con retribuzioni non all'altezza del titolo di studio, troppo prec ... (ansa.it)

Stipendi, Anief: “Continua mancata applicazione taglio cuneo fiscale: parte nostra diffida a MEF per ottenere emissione speciale immediata” - Per i dipendenti pubblici il conguaglio del cuneo fiscale si sta trasformando in una promessa incompiuta, poiché tarda ulteriormente ... (orizzontescuola.it)