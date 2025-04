Foggiatoday.it - Scuola in Puglia, tagli sul personale docente per la denatalità ma aumentano gli alunni disabili

Leggi su Foggiatoday.it

“Ladipaga quest’anno un prezzo molto alto per la determinazione ministeriale degli organici del”. È quanto afferma, in estrema sintesi, Gianna Guido, segretaria generale Cisl. Sottolinea, inoltre, come la scelta di “are posti solo in base al.