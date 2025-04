Scuola errore alla prova del concorso Pnrr2 | migliaia di docenti riconvocati per rifare un quesito

concorso della Scuola Pnrr2: è stato presentato ai candidati un quesito errato che non conteneva la risposta corretta tra le opzioni. E la soluzione proposta dal ministero dell'Istruzione ai docenti coinvolti sembra la classica toppa peggiore del buco. Leggi su Fanpage.it L'ennesima vicenda paradossale si è verificata suldella: è stato presentato ai candidati unerrato che non conteneva la risposta corretta tra le opzioni. E la soluzione proposta dal ministero dell'Istruzione aicoinvolti sembra la classica toppa peggiore del buco.

