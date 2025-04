Scuola dell’infanzia in Italia | partecipazione in ripresa ma resta il divario con l’Europa

partecipazione alla Scuola dell’infanzia in Italia è in ripresa dopo la pandemia, ma i livelli pre-Covid non sono ancora stati raggiunti. Il nostro Paese, che un tempo primeggiava in Europa per l’accesso dei bambini tra i 3 e i 5 anni all’istruzione pre-primaria, oggi scivola all’undicesimo posto tra i 27 Stati Ue. Il nuovo . Scuola dell’infanzia in Italia: partecipazione in ripresa, ma resta il divario con l’Europa Scuolalink. Scuolalink.it - Scuola dell’infanzia in Italia: partecipazione in ripresa, ma resta il divario con l’Europa Leggi su Scuolalink.it Laallainè indopo la pandemia, ma i livelli pre-Covid non sono ancora stati raggiunti. Il nostro Paese, che un tempo primeggiava in Europa per l’accesso dei bambini tra i 3 e i 5 anni all’istruzione pre-primaria, oggi scivola all’undicesimo posto tra i 27 Stati Ue. Il nuovo .inin, mailconlink.

Scuole dell’infanzia: Italia indietro rispetto all’obiettivo UE. Iscrizioni scuola dell’Infanzia 2025: cosa fare e quando. Scuola dell'infanzia: 3 bambini ogni 50 arrivano in prima elementare senza averla frequentata. Atlante - Italian Teacher Award: il contest che premia l’impegno e il lavoro dei docenti. Concorso straordinario Insegnamento Religione Cattolica: istruzioni operative per la valutazione delle domande. Scuole per i diritti. Ne parlano su altre fonti

Nuove Indicazioni Nazionali: le scuole hanno tempo fino al 10 aprile per partecipare alla consultazione - L’11 marzo 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso disponibile la bozza del nuovo testo delle Indicazioni nazionali per la ... (orizzontescuola.it)

Nuove Indicazioni per la Scuola dell’Infanzia e Primo Ciclo: UGL Scuola apre al confronto senza paura del cambiamento - ROMA – 8 aprile 2025 – Le nuove indicazioni per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo proposte dal Ministro Giuseppe Valditara stanno accendendo un ampio dibattito nel mondo dell’istruzione. Dopo ... (informazione.it)

Decreto Scuola, piano del governo da 800 milioni per nuovi asili nido e scuole dell’infanzia. BOZZA - Nel Decreto Scuola che il governo si appresta a varare nelle prossime ore c'è spazio anche per un nuovo piano da oltre 800 milioni per gli asili nido. (orizzontescuola.it)