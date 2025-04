Scream 7 | il regista Christopher Landon svela di aver rinunciato al film a causa delle minacce di morte

regista Christopher Landon, in una nuova intervista, ha raccontato come il licenziamento di Melissa Barrera ha portato a una situazione insostenibile che ha causato il suo addio a Scream 7. Il regista Christopher Landon ha rivelato che il licenziamento di Melissa Barrera dal cast di Scream 7 ha causato una situazione in cui si è ritrovato a fare i conti con numerose minacce di morte. La tensione nata nell'autunno 2023 l'ha quindi portato a rinunciare al suo ritorno dietro la macchina da presa. I problemi affrontati dal regista Landon ha spiegato che dopo la scelta compiuta da Spyglass Media Group di licenziare Melissa Barrera da Scream 7 a causa dei suoi post in sostegno della Palestina, le sue pagine social media sono state invase dai commenti negativi. Molte persone, infatti, .

