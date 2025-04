Lanazione.it - Scoppia maxi rissa in via Pianigiani. Pakistano pestato, non è in pericolo di vita

Unafuribonda fra stranieri, sembra pakistani e nordafricani. Tante persone coinvolte, c’è chi dice una ventina ma potranno essere di aiuto le telecamere di viae Banchi di sopra. Quando la polizia poco dopo le 20 è intervenuta con le Volanti perché avevano segnalato unahanno trovato solo un uomo ferito, trasportato al pronto soccorso dai sanitari del 118. Non è indi, sebbene colpito duro al volto. A testimoniarlo il sangue, copioso, che ancora a tarda sera era sulle lastre (foto). Si tratterebbe di un. Mille le voci, sarebbe forse intervenuto in aiuto di un amico, finendo per avere la peggio. C’è poi stato il fuggi fuggi generale, fra l’incredulità dei senesi stanchi del continuo ripetersi di aggressioni e risse. Come se fosse in corso una sorta di ’battaglia’ o sfida fra gruppi di stranieri.