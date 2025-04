Scoppia la Chimpex Una Fabbrica di Solventi Chimici nel Napoletano | Si Teme Disastro Ambientale

Chimpex, una Fabbrica di Solventi Chimici nel complesso industriale ASI di Pascarola in provincia di Napoli. Fiamme alte decine di metri e nube tossica su tutto il comprensorio di Napoli Nord. Nel video di un nostro lettore la situazione alle ore 17.30 del 9 aprile 2025.

