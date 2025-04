Lapresse.it - Scoperte 2 tonnellate di cocaina al porto di Livorno

Oltre 2.000 kg dipurissima, suddivisa in 1.800 panetti, sono stati scoperti e sequestrati da Guardia di finanza e Agenzie delle Dogane in un container proveniente dal Sud America aldi.Lo spaccio diavrebbe fruttato oltre 500 milioni di euroI panetti di ‘polvere bianca’ erano nascosti all’interno di un container dry contenente polvere di cacao e imbarcato sulla nave cargo Mersin Express proveniente daldi Guayaquil in Ecuador. Sulle piazze di spaccio lo stupefacente avrebbe fruttato oltre 500 milioni di euro.Lo stupefacente, campionato e analizzato dal laboratorio della locale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è stato già distrutto presso un inceneritore in Toscana. Le attività sono state coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze e dalla Procura della Repubblica di