Undi 21 anni, Helar Gonzáles Altamirano, èdopo un terribiledi gioco avvenuto durante la partita tra il suo club, il Real Titan NC, e i Defensor Nueva Cajamarca, in Perù. Perù,ilHelar Gonzáles AltamiranoIl tragicosi è verificato lo.

Scontro violentissimo con il portiere: morto calciatore di 21 anni.

Donnarumma vittima di un violentissimo scontro con Singo: esce quasi sfigurato dai tacchetti.

Varga crolla al suolo dopo uno scontro durissimo in Scozia-Ungheria: compagni in lacrime.

Luca Isidori non ce l'ha fatta. Il cuore del 16enne portiere ha cessato di battere.

Tragedia in Indonesia: portiere muore in campo dopo uno scontro con un compagno.

Schianto in moto a 16 anni prima dell'allenamento, Luca è morto. Il papà: «Vivrà in altre persone». Lutto per.