Scontro tra Usa e Cina sui dazi | Trump impone il 104 per cento Pechino risponde all’84

Cina è entrata nel vivo. Pechino ha risposto all’inasprimento delle tariffe imposte da Washington con controdazi su beni statunitensi, portando l’aliquota dal 34 per cento all’84 per cento. La misura, che entrerà in vigore dal 10 aprile, è stata decisa dopo che l’amministrazione Trump ha aumentato al 104 per cento il totale dei dazi sulle importazioni dalla Cina. La reazione dei mercati non si è fatta attendere: dopo un timido rimbalzo, le Borse internazionali sono tornate a scendere. In Europa, i listini sono in netto calo, mentre in controtendenza si muovono le piazze cinesi. Shanghai ha chiuso al +1,31 per cento e Shenzhen al +1,22 per cento, segnale che i mercati asiatici puntano su misure correttive del governo.Pechino chiede agli Stati Uniti di avviare un dialogo mentre pensa a interventi per stabilizzare l’economiaSecondo Reuters, la leadership cinese sta valutando interventi per rilanciare l’economia e stabilizzare i mercati, in un contesto di rallentamento della crescita previsto fino a un -2 per cento del Pil nel 2025. Lettera43.it - Scontro tra Usa e Cina sui dazi: Trump impone il 104 per cento, Pechino risponde all’84 Leggi su Lettera43.it La guerra commerciale tra Stati Uniti eè entrata nel vivo.ha risposto all’inasprimento delle tariffe imposte da Washington con controsu beni statunitensi, portando l’aliquota dal 34 perper. La misura, che entrerà in vigore dal 10 aprile, è stata decisa dopo che l’amministrazioneha aumentato al 104 peril totale deisulle importazioni dalla. La reazione dei mercati non si è fatta attendere: dopo un timido rimbalzo, le Borse internazionali sono tornate a scendere. In Europa, i listini sono in netto calo, mentre in controtendenza si muovono le piazze cinesi. Shanghai ha chiuso al +1,31 pere Shenzhen al +1,22 per, segnale che i mercati asiatici puntano su misure correttive del governo.chiede agli Stati Uniti di avviare un dialogo mentre pensa a interventi per stabilizzare l’economiaSecondo Reuters, la leadership cinese sta valutando interventi per rilanciare l’economia e stabilizzare i mercati, in un contesto di rallentamento della crescita previsto fino a un -2 perdel Pil nel 2025.

