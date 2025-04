Scontro tra pullman con scolaresca e tir sull' A1 | 41 bimbi coinvolti ferito l' autista

sull'autostrada A1, nella mattinata di oggi quando, un pullman che trasportava una quarantina di bambini della scuola elementare di Frosinone, diretta in gita a Salerno, è rimasto coinvolto in un incidente con un mezzo pesante nel tratto compreso tra San Vittore del Lazio e Caianello, in provincia di Frosinone. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, il pullman ha tamponato violentemente un Tir. Nell'impatto, alcuni dei bambini a bordo hanno riportato lievi ferite e un forte stato di shock. Più serie, ma comunque non gravi, le condizioni dell'autista del bus, trasferito in codice giallo all'ospedale Santa Scolastica di Cassino. Tg24.sky.it - Scontro tra pullman con scolaresca e tir sull'A1: 41 bimbi coinvolti, ferito l'autista Leggi su Tg24.sky.it Paura'autostrada A1, nella mattinata di oggi quando, unche trasportava una quarantina di bambini della scuola elementare di Frosinone, diretta in gita a Salerno, è rimasto coinvolto in un incidente con un mezzo pesante nel tratto compreso tra San Vittore del Lazio e Caianello, in provincia di Frosinone. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, ilha tamponato violentemente un Tir. Nell'impatto, alcuni dei bambini a bordo hanno riportato lievi ferite e un forte stato di shock. Più serie, ma comunque non gravi, le condizioni dell'del bus, trasin codice giallo all'ospedale Santa Scolastica di Cassino.

