Scontro tra bus e Tir sulla A1 30 bimbi coinvolti | 1 ferito grave

sulla A1: un ferito graveNello schianto, secondo quanto apprende LaPresse, è rimasto ferito gravemente un uomo. I bimbi hanno riportato solo lievi ferite. Sul posto la polizia Stradale di Cassino per i rilievi, i mezzi della Società Autostrade, i vigili del Fuoco e il 118. Il traffico veicolare ha subito pesanti ripercussioni. Lapresse.it - Scontro tra bus e Tir sulla A1, 30 bimbi coinvolti: 1 ferito grave Leggi su Lapresse.it Un incidente stradale tra un autobus turistico che trasportava una trentina di bambini e un Tir, si è verificato questa mattina sull’autostrada A1, nel tratto compreso tra San Vittore del Lazio e Caianello, in provincia di Frosinone.IncidenteA1: unNello schianto, secondo quanto apprende LaPresse, è rimastomente un uomo. Ihanno riportato solo lievi ferite. Sul posto la polizia Stradale di Cassino per i rilievi, i mezzi della Società Autostrade, i vigili del Fuoco e il 118. Il traffico veicolare ha subito pesanti ripercussioni.

