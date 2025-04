Scontro mortale in via San Galigano per la manovra vietata | la conducente patteggia

patteggiato 1 anno di reclusione, con sospensione della pena e della patente 1 anno e 4 mesi, per l’omicidio stradale avvenuto il 18 maggio del 2024. Perugiatoday.it - Scontro mortale in via San Galigano per la manovra vietata: la conducente patteggia Leggi su Perugiatoday.it Una svolta proibita che ha causato la morte di un giovane motociclista. Una signora perugina di 69 anni, difesa dall’avvocato Matteo Silvestri, hato 1 anno di reclusione, con sospensione della pena e della patente 1 anno e 4 mesi, per l’omicidio stradale avvenuto il 18 maggio del 2024.

